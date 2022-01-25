В Ярославле городскую маршрутку вынесло на разделительные тросы

Ранним утром из-за произошедшего в Ивняках была большая пробка. Фото: группа "Ярославль Live"

25 января в Ярославле на окружной дороге около поселка Ивняки произошло ДТП с маршруткой. Примерно в 8:00 часов общественный транспорт вынесло на разделительные тросы прямо поперек магистрали.

- В момент аварии маршрутка была пустая, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ранним утром из-за произошедшего в Ивняках была большая пробка. На данный момент, в 10:00 часов утра, движение затруднено на 4 балла. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Карты".