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Общество25 января 2022 8:25

В Ярославле городскую маршрутку вынесло на разделительные тросы

ДТП произошло на окружной дороге
Влада Красоткина
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Ранним утром из-за произошедшего в Ивняках была большая пробка. Фото: группа "Ярославль Live"

Ранним утром из-за произошедшего в Ивняках была большая пробка. Фото: группа "Ярославль Live"

25 января в Ярославле на окружной дороге около поселка Ивняки произошло ДТП с маршруткой. Примерно в 8:00 часов общественный транспорт вынесло на разделительные тросы прямо поперек магистрали.

- В момент аварии маршрутка была пустая, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ранним утром из-за произошедшего в Ивняках была большая пробка. На данный момент, в 10:00 часов утра, движение затруднено на 4 балла. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Карты".