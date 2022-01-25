25 января в Ярославле отключат свет и воду

Отключения пройдут по всему городу. Фото: Единая диспетчерская служба Ярославля

25 января без горячей воды и отопления останутся многие жители Ярославля.

С 09:00 до 15:00 часов отключения пройдут по следующим адресам:

- улица Андропова, д. 7;

- улица Нахимсона, д. 11, 13;

- улица Революционная, д. 26;

- проезд Революционный, д. 2;

- улица Андропова, д. 5/24, 9/9 (адм.зд.);

- улица Нахимсона, д. 15/17, 24а (адм.зд.);

- улица Революционная, д. 20, 28 (адм.зд.);

- проезд Революционный, д. 3, 6, 12 (адм.зд.).

Без холодного водоснабжения будут:

С 09:00 до 00:00 часов

- улица Ямская, д. 2, 6, 4, 10;

- улица Мельничная, д. 43, 63, 63 к. 2, 12, 20, 24, 26, 26а, 32, 36, 46, 48; - улица 2-я Мельничная, д. 8;

- улица Зеленая, д. 4;

- Ч/С: улица Мельничная, д. 4-46; улица Ямская, д. 12, 5, 16, 13-25, 17Б; переулок Ямской, д. 6, 3, 7, 9, 15; улица Заовинная, д. 3, 5, 2, 2а; улица Туговая, д. 17, 19, 21, 15, 14; улица Зеленая, д. 2, 3, 5, 6, 8; улица 1-я Полянская, д. 2, 4. Бочка: улица Мельничная, д. 59;

- ВРК: улица Ямская, д. 25; улица Мельничная; д. 50, улица Б. Луговая; д. 29, ул. Мельничная, д. 1.

Без электроэнергии будут останутся:

С 09:30 до 12:00 часов

- улица Туманова, д. 18а, 18б, 18в, 20, 22а;

- улица Волгоградская, д. 46, 47а, 48, 51, 51 к.2.

С 09:00 до 16:00 часов

- улица Советская, д. 8а.

- улица Гудованцева, д. 48а, 48б;

- Ч/С: улица Осипенко, д. 22, 65а; улица Соловьева, д. 52; улица Пестеля, д. 31-49, 30-50, 127-131, 132-159; улица Рылеева, д. 26-30, 26а, 56-110, 35-49, 57-105; улица 8 Марта, д. 60-70, 73, 75; улица Декабристов, д. 27/60-49.

- Ч/С: поселок Творогово пр-д 3,10,11; линия 10,13, 20; улица Халтурина, д. 98, 100.