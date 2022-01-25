Ярославцы сообщают о появлении педофила в городе

В полиции сейчас проверяют сигнал от жителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 25 января в родительских чатах Ярославля начала появляться информация об извращенце во Фрунзенском районе. Родители рассылали друг другу тревожное сообщение, о том, что подозрительный мужчина на улице Доронина пытался увести ребенка.

- Уважаемые родители! В районе пекарни на улице Доронина №6 только что неизвестный мужчина пытался увести Настю (имя изменено - прим.ред), предлагал купить конфет. Это был мужчина среднего возраста, рост примерно 170-175 сантиметров. Одет в темную куртку и капюшон, - передает группа "Ярославль Live".

Информация стала общедоступной поздно вечером, но сама попытка возможного похищения ребенка произошла примерно в 14:30 часов. В это время на улицах светло и многолюдно, но предполагаемый подозреваемый все равно попытался похитить девочку.

В полиции сейчас проверяют сигнал от жителей.

- Сотрудники полиции проверяют информацию, опубликованную в сети Интернет. Сообщений о подобных фактах в полицию не поступало, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Если вы стали очевидцем каких либо неправомерных действий в отношении несовершеннолетних незамедлительно сообщите в полицию по телефону "02", м мобильного " 102".