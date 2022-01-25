В Ярославле пропала 23-летняя девушка

Девушку ищут уже неделю. Фото: "ЯрСпас"

В Ярославле идут поиски 23-летней Анны Богачихиной. Девушку ищут уже неделю, она исчезла 18 января. Последний раз ее видели уходящей из дома во Фрунзенском районе.

- Рост Анны примерно 170-175 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы русые до плеч. В день исчезновения была одета в черные шапку с бомбошкой и курту, обута в такого же цвета ботинки с молнией спереди, - сообщили в поисковом центре "ЯрСпас".

Если вы видели девушку после 18 января и знаете, где она может находиться, то сообщите об этом в полицию по телефонам 02,102, 112, либо на горячую линию поискового отряда - 89109640838.