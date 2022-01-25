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Здоровье25 января 2022 6:23

В Ярославской области выявлены первые случаи заражения «омикроном»

Новый штамм обнаружили у пяти человек
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области зафиксированы первые случаи заражения «омикроном»

В Ярославской области зафиксированы первые случаи заражения «омикроном»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области зафиксированы первые случаи заражения «омикроном». Новый штамм выявили у пяти человек.

Детей среди заболевших нет. По данным телекомпании «Ярославия», все зараженные «омикроном» старше 30 лет, четверо из Ярославля, один – из региона.

О состоянии пациентов с новым штаммом пока ничего не известно.

21 января директор областного департамента здравоохранения Оксана Пиклун рассказала, как регион подготовлен к приходу «омикрона». По словам руководителя депздрава, клиники готовы развернуть порядка 4000 коек, есть запас лекарств и дезинфицирующих средств. О симптомах этого вируса можно узнать здесь.