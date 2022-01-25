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Общество25 января 2022 6:00

В Ярославле рассказали, как реконструируют Заволжский рынок

Проект подготовят к 10 февраля
Влада Красоткина
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Заволжский рынок продолжит свою работу в измененном виде.

Заволжский рынок продолжит свою работу в измененном виде.

Фото: Мэрия Ярославля

Не так давно стало известно, что предпринимателям, работающим на Заволжском рынке Ярославля продлили аренду рабочих павильонов до 31 марта. Ранее собственник хотел попрощаться с местными бизнесменами 10 января. Но отстоять торговую точку ненадолго все-таки получилось.

Заволжский рынок продолжит свою работу в измененном виде. Владелец площадки Дмитрий Тулин рассказал, какие перемены ждут рынок:

— На сегодняшний день проектировщик работает, срок у него до 10 февраля. По проекту предусмотрена организация торговых мест, также будет закупаться оборудование, отделочные материалы в одной цветовой гамме и в едином стиле. Рассматривается вариант взять на себя денежную ответственность за закупку нового холодильного оборудования, но это детально станет известно, когда у нас на руках появится проект.

Сейчас на Заволжском рынке свою деятельность осуществляют около 20 предпринимателей, на открытых площадях около 30.