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Общество24 января 2022 14:44

В Ярославле нашли 14-летнего подростка

Поиски парня шли три дня
Влада Красоткина
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Поиском Никиты занимались полиция и волонтеры. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

Поиском Никиты занимались полиция и волонтеры. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

24 января в Ярославле нашли 14-летнего подростка Никиту З. Молодой человек пропал 22 января в Дзержинском районе Ярославля, все это время о его местонахождение не было ничего известно.

- Найден, жив, - сообщили в поисковом отряде "ЯрСпас".

Поиском Никиты занимались полиция, следователи и волонтеры. Ориентировки парня рассылали по всей области.

- С целью предупреждения повторных уходов в органы системы профилактики направлена информация о необходимости активизации работы с семьей, - сообщили в пресс-службе СКР России по Ярославской области.