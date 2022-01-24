В Ярославле выявлена фантомная площадка

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе проведения внеплановой выездной проверки была выявлена фантомная площадка, расположенная в г. Ярославль.

Согласно информации ИС «Цербер» хозяйствующий субъект ООО «Арена безопасности» имеет одну площадку в г. Ярославль.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Арена безопасности» установлено, что какие-либо вывески, складские помещения или холодильное оборудование у ООО «Арена безопасности» по зарегистрированному адресу фактической деятельности отсутствуют.

Согласно объяснению директора ООО «Арена безопасности» по фактическому адресу у общества отсутствует склад хранения, а отгрузка продуктов питания осуществляется с машины на машину.

По информации ФГИС «Меркурий» по данному адресу общества с ограниченной ответственностью на продолжительном хранении имеется пищевая продукция (молочная, мясная), но склад для продукции отсутствует.

Площадка ООО «Арена безопасности» Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям исключена из реестра ИС «Цербер», ей присвоен статус «фантомная».