В Брагино Ярославля орудуют грабители: "Мы видели, как ты подобрал наркотики"

В УМВД подобных заявлений не поступало. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Брагино Ярославля предупредили всех ярославцев о том, что в жилом районе появилась шайка грабителей. Одно их нападений произошло на проспекте Дзержинского №65, рядом с магазином "Дикси".

- Вышел выбросить мусор после работы, примерно в 20:30 часов. До мусорного бачка от подъезда 8-10 метров. На обратном пути подскочили два мужика, схватили и удерживали со словами: «Вынимай все из карманов, мы видели, как ты подобрал наркотики». Сами на ногах еле держались, - рассказывает пострадавший в группе "Подслушано в Ярославле".

Мужчина рассказал, что один из нападавших был с седой бородой, похож на бездомного, а второй представитель народов Кавказа. От злоумышленников ярославца спас счастливый случай: мимо проходил мужчина с крупной собакой. Грабители испугались и отпустили пострадавшего, но не ушли, а преследовали до подъездной двери.

"КП-Ярославль" обратилась в полицию за подробной информацией о нападавших, но в УМВД подобных заявлений не поступало.