В Волковском театре Ярославля пройдут бесплатные экскурсии по закулисью

Волковский театр приглашает студентов побывать на экскурсии по закулисью 25 января. ФОТО: группа "Волковский театр" ВКонтакте

Театр имени Ф.Волкова завтра, 25 января, приглашает студентов побывать на экскурсии по закулисью. Акция в День студента пройдет во многих учреждениях культуры Ярославской области, вход будет бесплатным.

- Для бесплатного посещения экскурсий формируется три группы студентов. Время начала в 14:00, 15:30 и 17:00. Максимальная численность группы – 30 человек, - уточнили информацию в пресс-службе Первого русского.

Записаться на экскурсию по театральному закулисью нужно по телефону 8(4852)59-19-41.