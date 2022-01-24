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Происшествия24 января 2022 13:30

В Ярославле сотрудница банка украла со счета умершего клиента 600 тысяч рублей

Суд признал женщину виновной
Анастасия Голубева
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В Ярославле сотрудница банка украла со счета умершего клиента 600 тысяч рублей

В Ярославле сотрудница банка украла со счета умершего клиента 600 тысяч рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

32-летняя жительница Ярославля признана виновной по статье «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета».

В октябре-ноябре 2020 года женщина, работая в банке, украла 600 тысяч рублей со счета клиента, которые умер еще в 2014 году. Всего на этом счете было два миллиона рублей. Родственников у умершего не было, поэтому потерпевшими стали органы опеки.

- Решением Кировского районного суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме, денежные средства обращены в собственность государства, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Приговором Кировского районного суда обвиняемая признана виновной в совершении указанного преступления. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с таким же испытательным сроком. Похищенные денежные средства в ходе следствия возвращены.