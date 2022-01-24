Компания ООО «Яртек Медикал» сорвала поставку медицинских препаратов на сумму свыше миллиона рублей

Победителем закупки выступила известная в Ярославле фирма ООО «Яртек Медикал». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что ярославская фирма ООО «Яртек Медикал» сорвала поставку медицинских препаратов для ликвидации последствий Covid-19 на сумму 1 281 242,00 рублей.

- В декабре ГБУЗ ЯО «Клиническая больница им. Н. А. Семашко» проводила закупку медицинских изделий. Материалы ожидались к поставке уже с января 2022 года. Победителем закупки выступила известная в Ярославле фирма ООО «Яртек Медикал», - сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

«Яртек Медикал» не заключили выигранный контракт в положенный срок из-за новогодних праздников и безответственных работников организации, которые видимо забыли о делах во время выходных.

За срыв миллионной социально значимой закупки фирма будет привлечена ярославским УФАС к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.