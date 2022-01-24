В Ярославской области две злоумышленницы обокрали пенсионерку в собственной квартире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Углича обратилась 78-летняя местная жительница и рассказала о том, что ее обокрали в собственной квартире. К пенсионерке пришли две женщины и представились социальными работниками, они якобы обнаружили, что у местной жительницы сломан холодильник и вынудили хозяйку квартиры заплатить им 4500 рублей, чтобы ей привезли на время морозильный аппарат. После того, как «заботливые» работницы ушли, женщина обнаружила, что из ее сумки пропали восемь тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 38-летняя и 47-летняя жительницы Ярославской и Ивановской областей. Они признались в содеянном.

- Полицией по Угличскому району возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» и «Кража». В настоящее время расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Помимо этого, во время расследования выяснялось, что 47-летняя злоумышленница ранее украла у жительницы Гаврилов-Ямского района сумку, в которой было почти 50 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражи, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.