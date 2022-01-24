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Общество24 января 2022 9:44

Оксана Каменецкая ушла с поста председателя избирательной комиссии Ярославля

По собственному желанию
Полина Вачнадзе
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Оксана Каменецкая покинула пост главы избиркома Ярославля. ФОТО: страница Оксаны Каменецкой, "Фейсбук"

Оксана Каменецкая покинула пост главы избиркома Ярославля. ФОТО: страница Оксаны Каменецкой, "Фейсбук"

Оксана Каменецкая, которая возглавляла избирательную комиссию Ярославля с ноября 2019 года, ушла со своей должности. Каменецкая написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Сейчас обязанности главы городского избиркома исполняет Сергей Краевой. В течение месяца областной избирком должен назвать имена кандидатов на пост руководителя избиркома Ярославля, после чего одна из кандидатур будет утверждена. Ни один из претендентов на этот пост пока не известен.