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Общество24 января 2022 9:23

В Ярославле пропал 14-летний подросток

Юноша ушел из дома вчера, 22 января
Полина Вачнадзе
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Подросток ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

Подросток ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

В Ярославле идут поиски 14-летнего Никиты З. Подросток ушел из дома в Дзержинском районе Ярославля вчера, 22 января, и до сих пор не вышел на связь. Где он сейчас находится, не известно.

Информация о поиске юноши опубликована в группе «ЯрСпас». Волонтеры просят распространить данные не только по Ярославлю, но и по Ярославской области.

Приметы: выглядит Никита на свой возраст, рост подростка 160 сантиметров, худощавый, волосы черные, глаза черные. Когда уходил из дома, был в одет в черную шапку, черную бандану и с белым рисунком, черную куртку со светло-коричнывым мехом на капюшоне, черные брюки и коричные ботинки.

Если вы знаете, где находится Никита, сообщите в полицию (02, 102 или 112) или на горячую линию «ЯрСпаса» 8-910-964-08-38.