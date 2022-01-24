На Ярославскую область идет североатлантический циклон

В последнюю неделю января регион может завалить снегом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославской области ожидается снежная неделя, предупредили синоптики Центра «Фобос». Последние дни января, которые считаются самыми морозными в году, в этот раз не оправдают свой «холодный статус»: температура воздуха, наоборот, повысится.

Сегодня, 23 января, существенные осадки маловероятны, температура -6..-8 градусов, из-за туч даже иногда может проглядывать солнце. Во вторник небо нахмурится, к вечеру пойдет небольшой снег, днем температура -7...-9.

- Среда, особенно в ночные часы, будет снежной, что не даст воздуху сильно остыть, днем осадки станут кратковременными, - говорят в Центре «Фобос». – В четверг эхом уходящего тыла циклона лишь кое-где отзовется незначительный снег, и ночная, и дневная температуры понизятся.

Ночь на пятницу станет самой морозной: до -22..-24 градусов. После полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, пойдет снег.

- В выходные через Центральную Россию пройдет маршрут североатлантического циклона, сопровождаемого обложными снегопадами. Сугробы могут вырасти до полуметра, - предупреждают синоптики.

И дают такой прогноз:

- По количеству осадков январь, скорее всего, превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики.