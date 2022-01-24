В Рыбинске при пожаре погибла 85-летняя женщина и три ее собаки

При пожаре в Рыбинске погибла пожилая женщина и три ее собаки Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске 23 января в доме №73 на улице Радищева начался пожар – загорелась квартира на пятом этаже многоэтажки.

- Сообщение поступило в 14:24, пожар был ликвидирован в 17:00. На месте работали 9 пожарных и 3 машины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

При пожаре погибла 85-летняя хозяйка квартиры и три ее собаки.

Сейчас устанавливаются причины возгорания. Известно, что в квартире горели диван и тумбочка в одной из комнат, остальные комнаты и кухня закопчены.

- В качестве наиболее вероятной следствием рассматривается версия неосторожного обращения с огнем со стороны потерпевшей, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.