Четыре хоккеиста ярославского «Локомотива» поедут на Олимпиаду в Пекин

Первый матч на Олимпиаде сборная России сыграет 9 февраля Фото: Полина Вачнадзе

Четыре игрока ярославского хоккейного клуба «Локомотив» примут участие в Олимпиаде, которая начнется в Пекине 4 февраля.

В сборную России вошли нападающие Артем Анисимов и Артур Каюмов, а также защитник Александр Елесин. Первый матч турнира российская команда сыграет 9 февраля. На лед ребята выйдут против игроков из Швейцарии.

Еще один игрок ярославского «Локомотива», вратарь Эдди Паскуале, на Олимпиаде будет выступать за сборную Канады.