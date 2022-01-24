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Спорт24 января 2022 7:40

Четыре хоккеиста ярославского «Локомотива» поедут на Олимпиаду в Пекин

Три игрока вошли в состав сборной России
Полина Вачнадзе
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Первый матч на Олимпиаде сборная России сыграет 9 февраля

Первый матч на Олимпиаде сборная России сыграет 9 февраля

Фото: Полина Вачнадзе

Четыре игрока ярославского хоккейного клуба «Локомотив» примут участие в Олимпиаде, которая начнется в Пекине 4 февраля.

В сборную России вошли нападающие Артем Анисимов и Артур Каюмов, а также защитник Александр Елесин. Первый матч турнира российская команда сыграет 9 февраля. На лед ребята выйдут против игроков из Швейцарии.

Еще один игрок ярославского «Локомотива», вратарь Эдди Паскуале, на Олимпиаде будет выступать за сборную Канады.