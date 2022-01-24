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Происшествия24 января 2022 6:24

«Столкнул с лестницы»: в Ярославле после ссоры с сожителем погибла 25-летняя девушка

Она ударилась головой и спустя несколько дней скончалась в больнице
Полина Вачнадзе
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Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего ярославца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Семейный конфликт произошел 14 января в коридоре общежития на улице Цветочной. Пьяный сожитель во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Во время падения она ударилась затылком. С черепно-мозговой травмой пострадавшую доставили в больницу, где она умерла 20 января.

- Следователем передано в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказали в пресс-служье СКР по Ярославской области.