«Столкнул с лестницы»: в Ярославле после ссоры с сожителем погибла 25-летняя девушка

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летнего ярославца подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.

Семейный конфликт произошел 14 января в коридоре общежития на улице Цветочной. Пьяный сожитель во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Во время падения она ударилась затылком. С черепно-мозговой травмой пострадавшую доставили в больницу, где она умерла 20 января.

- Следователем передано в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказали в пресс-служье СКР по Ярославской области.