В Ярославской области 27 детей с редкими и тяжелыми заболеваниями получают лекарства от фонда "Круг добра"

С апреля 2021 года 10 детей из Ярославской области со спинальной мышечной атрофией начали получать лечение препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам» Фото: Правительство Ярославской области

27 детей из Ярославской области, которыми поставлены редкие и тяжелые жизнеугрожающие диагнозы, получают лекарства от фонда "Круг добра". Этот фонд создан год назад по инициативе президента страны. Владимир Путин утвердил перечень из 44 заболеваний, согласно которому дети смогут получать дорогостоящие препараты. Лечение ярославских ребят исчисляется сотнями миллионов рублей и их родители самостоятельно осилить такой финансовый груз не могут.

- Лечение детей инновационными препаратами улучшает их состояние, снижает тяжесть проявлений заболевания, а главное, дает надежду на изменение качества и продолжительности жизни, – отметила и. о. директора департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун. – Наш департамент совместно с медицинскими организациями готовит и направляет заявки на обеспечение детей через фонд «Круг добра». При поступлении препаратов организуется их выдача, а также контроль за их применением в лечебных учреждениях.

С апреля 2021 года 10 детей со спинальной мышечной атрофией начали получать патогенетическое лечение препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам». Специалисты областной детской клинической больницы ведут за каждым ребенком динамическое наблюдение и контролируют эффективность терапии.

Также на лечение взяты 11 детей с муковисцидозом, четверо из которых уже начали прием препаратов с явной положительной динамикой. Также получат помощь четыре ребенка с ахондроплазией, трое – с туберозным склерозом, по одному – с дефицитом лизосомной кислой липазы и прогрессирующей мышечной дистрофией Дюшенна. Готовятся документы на детей с первичным иммунодефицитом и буллезным эпидермолизом.