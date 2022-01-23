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Происшествия23 января 2022 8:56

В Ярославле на пешеходном переходе "Рено" сбил 58-летнюю женщину

Ярославну с травмами госпитализировали
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле женщина попала под колеса иномарки

В Ярославле женщина попала под колеса иномарки

Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле 22 января на улице Елены Колесовой произошло ДТП: вечером, около 17:10, под колеса "Рено" попала 58-летняя женщина. она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель, по словам, очевидцев, не затормозил.

- В результате ДТП женщина госпитализирована, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и медики. Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства случившегося.