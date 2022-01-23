В Тутаеве с водителя взыскали 860 тысяч рублей за автобус, разбитый им в ДТП

В Тутаеве Ярославской области судебные приставы взыскали с водителя более 800 тысяч рублей за автобус, который он разбил в ДТП Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тутаеве Ярославской области судебные приставы взыскали с водителя более 800 тысяч рублей за автобус, который он разбил в ДТП.

Авария произошла из-за обгона. Пойдя на этот маневр, мужчина не учел дорожные и погодные условия, а также не выбрал нужную скорость и в итоге въехал в ограждение моста и вылетел в кювет. Водителя признали виновником ДТП, соответственно, он должен был возместить материальный ущерб автотранспортному предприятию.

Экспертиза пришла к выводу, что стоимость ремонта автобуса существенно превышает его рыночную цену. Работодатель водителя обратился в суд - тот постановил взыскать с ответчика 810 тысяч рублей. Так как мужчина не спешил платить, судебным приставам пришлось арестовать его личный автомобиль.

- Данные меры позволили взыскать сумму долга и исполнительского сбора в полной мере. Для того, чтобы "Рено Логан" не был передан на реализацию, должник выплатил свыше 860 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.