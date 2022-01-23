Житель Ярославской области признался в убийстве, которое вместе с подельником совершил семь лет назад

Обвиняемые показали место, где они закопали мужчину Фото: СУ СКР по Ярославской области

Два жителя Ярославской области, мужчина 26 и 33 лет, обвиняются в убийстве случайного прохожего. Преступление они совершили еще в ноябре 2014 года и более семи лет хранили эту тайну. Но, видимо, тяжкий груз на совести младшего подельника не давал ему спать спокойно и он признался в содеянном.

Убийство произошло в поселке Ишня Ростовского района у дома на улице Мелиораторов. Пьяные мужчины спровоцировали на конфликт незнакомого им человека, после чего жестоко избили его, а под конец один из них ударил кирпичом по голове.

- Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, 26-летний обвиняемый, намереваясь скрыть следы совершенного преступления, закопал тело в лесополосе недалеко от поселка. 19 января текущего года он явился в правоохранительные органы и сообщил о совершенном убийстве, подробно изложив обстоятельства преступления и показав место, где было спрятано тело потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Останки убитого уже откопали и передали на экспертизу. Личность этого человека, который столько лет, скорее всего, числился пропавшим без вести, сейчас устанавливается. Обвиняемые находятся под стражей.