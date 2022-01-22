В Дзержинском районе Ярославля мужчина выпал из окна

Позже ярославец скончался в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 22 января, в Дзержинском районе Ярославля из многоэтажки по адресу Ленинградский проспект, 66, выпал мужчина. Очевидцы пишут, что до произошедшей трагедии, он сидел на окне седьмого этажа:

- Вероятно, был в алкогольном опьянении. Долго сидел на окне, приехала полиция. В итоге сорвался...

В обстоятельствах его смерти будут разбираться правоохранительные органы.

- Человек был хороший, добрый, в беде не оставил бы никого, из хорошей семьи, у самого ребенок остался маленький совсем, - пишет, по всей видимости, знакомая погибшего Алена Ц.