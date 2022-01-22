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Происшествия22 января 2022 13:41

В Дзержинском районе Ярославля мужчина выпал из окна

Позже он умер в больнице
Анастасия Голубева
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Позже ярославец скончался в больнице

Позже ярославец скончался в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня днем, 22 января, в Дзержинском районе Ярославля из многоэтажки по адресу Ленинградский проспект, 66, выпал мужчина. Очевидцы пишут, что до произошедшей трагедии, он сидел на окне седьмого этажа:

- Вероятно, был в алкогольном опьянении. Долго сидел на окне, приехала полиция. В итоге сорвался...

В обстоятельствах его смерти будут разбираться правоохранительные органы.

- Человек был хороший, добрый, в беде не оставил бы никого, из хорошей семьи, у самого ребенок остался маленький совсем, - пишет, по всей видимости, знакомая погибшего Алена Ц.