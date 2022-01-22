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Происшествия22 января 2022 11:50

Нетрезвого рыбинца без водительских прав задержали сотрудники ГИБДД

Его машину увезли на спецстоянку
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нетрезвого рыбинца без водительских прав задержала полиция

Нетрезвого рыбинца без водительских прав задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД в микрорайоне Северный остановили автомобиль «Дэу Нексия». Оказалось, что за рулем сидит 40-летний житель Рыбинского района. Мужчина нигде не работает и лишен водительских прав. Однако, ни последний факт, ни то, что рыбинец был пьян, не остановило его сесть в машину и поехать.

- Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, автомашина помещена на спецстоянку. В отношении водителя сотрудниками полиции Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.