Нетрезвого рыбинца без водительских прав задержали сотрудники ГИБДД

Нетрезвого рыбинца без водительских прав задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ГИБДД в микрорайоне Северный остановили автомобиль «Дэу Нексия». Оказалось, что за рулем сидит 40-летний житель Рыбинского района. Мужчина нигде не работает и лишен водительских прав. Однако, ни последний факт, ни то, что рыбинец был пьян, не остановило его сесть в машину и поехать.

- Мужчина был отстранен от управления транспортным средством, автомашина помещена на спецстоянку. В отношении водителя сотрудниками полиции Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.