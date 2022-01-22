В Ярославле отремонтируют Первомайскую улицу

Улица Первомайская в 1970-е годы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле в этом году отремонтируют участок улицы Первомайской от площади Богоявления до Волжской набережной.

- Улица Первомайская наполнена важнейшими городскими объектами. Здесь и театральный институт, и Волковский театр, и выходы к популярным туристическим точкам. В прошлом году нам удалось отремонтировать соседнюю улицу Комсомольскую и сквер у Ротонды, - поделился мэр города Владимир Волков.

Помимо этого, будет благоустроена территория около остановок на Богоявленской площади.