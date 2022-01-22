Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 9:56

В Ярославле отремонтируют Первомайскую улицу

А также территорию около остановок на Богоявленской площади
Анастасия Голубева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Улица Первомайская в 1970-е годы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Улица Первомайская в 1970-е годы. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле в этом году отремонтируют участок улицы Первомайской от площади Богоявления до Волжской набережной.

- Улица Первомайская наполнена важнейшими городскими объектами. Здесь и театральный институт, и Волковский театр, и выходы к популярным туристическим точкам. В прошлом году нам удалось отремонтировать соседнюю улицу Комсомольскую и сквер у Ротонды, - поделился мэр города Владимир Волков.

Помимо этого, будет благоустроена территория около остановок на Богоявленской площади.