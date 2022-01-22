Семья из Ярославской области выращивает у себя дома белок

Животные живут в вольере на придомовом участке. ФОТО: Ольга Галкина-Борисанова

Ольга Борисанова из поселка Красные Ткачи Ярославской области вместе со своей семьей выращивает белок буквально у себя дома. Животные живут в вольере на придомовом участке.

Первые парковые белки, которых купили Борисановы, начали размножаться и зверьков отпускали на волю, в лес, который как раз находится рядом с домом семьи.

- Для лесных белок Ольга с мужем сделали кормушки, куда возвращаются их необычные «домашние» животные. Уж очень любят рыжие красавицы семечки и орешки. С лета 2019 года эти активные «ребята» радуют всю семью неуемной энергией и очарованием, - рассказали в правительстве Ярославской области.