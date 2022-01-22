В Ярославле «бизнесменов» в костюмах ростовых кукол привлекли к административной ответственности

Куклы привлекли внимание полиции своим агрессивным поведением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последнее время частыми гостями в Ярославле стали ростовые куклы. Нередко «бизнесов» в костюме лошади или козла можно встретить на площади Юности.

Чудо-зверь весело разгуливает по общественным местам и пристает к прохожим с предложением сфотографироваться. Если человек соглашается и делает снимок, то после фотосессии с него требуют деньги.

- Административное правонарушение было задокументированно. Материалы направлены в административную комиссию для составления протокола, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Куклы привлекли внимание полиции своим агрессивным поведением. Ведь, если прохожий, который сделал фото отказывался платить, то плюшевая лошадь начинала нападать на него и даже угрожать.

Ситуация поставлена на контроль.