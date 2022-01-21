Мэрия Ярославля нашла нарушения в работе городских автобусов

Безналичной оплатой может беспрепятственно воспользоваться каждый ярославец. Фото: Мэрия Ярославля

На регулярные жалобы ярославцев по работе общественного транспорта наконец-то обратили внимание. Сотрудники мэрии Ярославля вышли проблемные маршруты № 1, 2, 57, 62, 92 и лично оценили работу автобусов. Достаточно часто такие проверки проходят в разрез с сообщениями жителей, но в этот раз нарушения все-таки были найдены.

- По этим маршрутам у нас были замечания от жителей по расписанию движения, работе водителей и состоянию автобусов. По результатам проверки были зафиксированы замечания и составлены акты. В основном они касались экипировки автобусов – это отсутствие информации о перевозчике и маршруте внутри транспортных средств, что предусмотрено правилами перевозок. Поступает большое количество жалоб, в которых люди сообщают об отсутствии возможности оплаты безналичным способом. Мы установили, что терминальное оборудование в транспортных средствах есть и оно исправно, но при этом зафиксированы факты отказа оплаты с помощью банковских и транспортных карт, а также проездных билетов со стороны водителей, - рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Безналичной оплатой может беспрепятственно воспользоваться каждый ярославец. Если жителю отказывают в требовании, то пожаловаться на это можно по телефону управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии города Ярославля: (4852) 40-45-89.