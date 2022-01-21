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Общество21 января 2022 15:00

В Ярославле участники «Студенческого десанта» побывали в экспертно-криминалистическом центре УМВД

Там для гостей провели экскурсию
Анастасия Голубева
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Там для гостей провели экскурсию

Там для гостей провели экскурсию

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле для участников акции «Студенческий десант» сотрудники полиции провели экскурсию по экспертно-криминалистическому центру. Студентам рассказали о традиционных и специальных видах экспертизы, показали оборудование криминалистов.

- Сотрудники полиции объяснили тонкости и особенности экспертно-криминалистической работы, которая требует аккуратности и внимательности, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Студенты узнали, что от качественной работы экспертов во многом зависит раскрытие преступлений, поэтому очень важно на месте происшествия сохранить картину следов до прибытия специалистов.