В Ярославле участники «Студенческого десанта» побывали в экспертно-криминалистическом центре УМВД

Там для гостей провели экскурсию Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле для участников акции «Студенческий десант» сотрудники полиции провели экскурсию по экспертно-криминалистическому центру. Студентам рассказали о традиционных и специальных видах экспертизы, показали оборудование криминалистов.

- Сотрудники полиции объяснили тонкости и особенности экспертно-криминалистической работы, которая требует аккуратности и внимательности, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Студенты узнали, что от качественной работы экспертов во многом зависит раскрытие преступлений, поэтому очень важно на месте происшествия сохранить картину следов до прибытия специалистов.