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Общество21 января 2022 13:33

Рыбинский депутат предложил провести досрочные выборы главы города: «А чего ждать?»

Досрочные выборы должны пройти не позднее 20 июля, но депутат просит провести их уже 24 апреля
Полина Вачнадзе
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Депутат просит провести выборы главы Рыбинска 24 апреля

Депутат просит провести выборы главы Рыбинска 24 апреля

Фото: Администрация Рыбинска

Депутат Муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев внес предложение назначить досрочные выборы главы города. По закону они должны пройти в течение полугода со дня отставки предыдущего градоначальника, то есть, не позднее 20 июля 2022 года. Олег Леонтьев требует провести выборы 24 апреля.

- В этом году в городе запланированы масштабные ремонтные работы: это и ремонт моста через Волгу, и берегоукрепление набережной от «Вымпела» до «Полета», и ремонт 33 дворов. И, конечно же, нужно качественно подготовиться к следующему отопительному сезону, - считает депутат. – Уверен, этими вопросами должен заниматься избранный глава.

Сейчас исполняющим обязанности главы Рыбинска назначен первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству Алексей Рябченков. Вчера, 20 января, Денис Добряков подал в отставку «в связи с личными обстоятельствами».