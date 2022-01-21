Ярославец без водительских прав сбил женщину, переходившую дорогу на красный свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера днем, 20 января, на улице Маяковского в 14:35 произошло ДТП. Автомобиль «Рено», за рулем которого находился 40-летний водитель, сбил 74-летнюю женщину-пешехода. Она переходила дорогу по переходу, но на красный свет.

Пострадавшую увезли в больницу. Во время выяснения обстоятельств аварии, оказалось, что у водителя «Рено» нет водительских прав.

- Водитель был отстранен от управления, автомобиль помещен на спецстоянку. Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами», направлен для рассмотрения в суд. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.