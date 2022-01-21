В Ярославской области завершен первый этап программы по устранению цифрового неравенства

Специалисты проложили почти тысячу километров оптоволокна. Фото: ПАО «Ростелеком»

Для этого специалисты компании «Ростелеком» проложили более 500 километров волоконно-оптических линий связи и установили в каждом из населенных пунктов коллективную точку Wi-Fi. Всего по программе в области действуют 98 точек социального доступа в интернет.

- Программа реализуется в Ярославской области с 2016 года. За прошедшие пять лет специалисты проложили более 700 километров оптоволокна во всех 17 районах региона.

Наибольший объем работ выполнен в 2021 году: интернет пришел в села Заячий Холм и Ильинское-Урусово Гаврилов-Ямского района, Высоково Большесельского района, Караш и Марково Ростовского района, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

- Реализация проекта «Устранение цифрового неравенства» позволила обеспечить бесплатным доступом в интернет более 25 тысяч жителей области. Благодаря этому селяне получили возможность бесплатно заходить более чем на две тысячи ресурсов, в том числе на портал госуслуг и сайты региональных и местных органов власти, - пояснил директор департамента информатизации и связи Ярославской области Алексей Филиппов.