Ярославская прокуратура направила иск в суд на Интернет-сайты, которые торгуют медицинскими документами

Исполнитель подготовит любую бумажку за ваши деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля обнаружила в Интернете три сайта, которые занимаются продажей медицинским документов. Исполнитель подготовит любую бумажку за ваши деньги, в том числе и фальшивый сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса.

- Общественная опасность размещения такой информации состоит в том, что она побуждает граждан к совершению противоправных действий в сфере здравоохранения, создает опасность причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, подрывает санитарно – эпидемиологическую обстановку в государстве в целом, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Найденных нарушений было достаточно для того, чтобы прокуратура направила исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению и направила исковое заявление в суд. В настоящее время административное исковое заявление находится на рассмотрении.