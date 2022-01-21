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Общество21 января 2022 12:35

Певица Света выступит в ярославском «Руки ВВерх! Бар»

28 января в ярославском «Руки ВВерх! Бар» выступит певица Света
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Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. ФОТО предоставлено «Руки ВВерх! Бар»

Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. ФОТО предоставлено «Руки ВВерх! Бар»

Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. Ее песни становились хитами, и по сей день их тексты наизусть помнят многие слушатели. Несколько лет назад Света громко напомнила о себе, записав с Тимати ремейк на песню «Дорога в аэропорт». Только на YouTube эту работу прослушали более 60 миллионов человек.

Сегодня Света продолжает активно гастролировать и выступать для своих поклонников. Уже 28 января певица выйдет на сцену «Руки ВВерх! Бар» в Ярославле, чтобы исполнить свои хиты.

Гости концерта получат уникальную возможность увидеть артистку на расстоянии вытянутой руки и услышать любимые песни в живом исполнении.

До встречи в «Руки ВВерх! Бар»!

28 января (пятница)

Руки ВВерх! Бар (Первомайский бул., 1)

Сбор гостей: 21.00

Вход: от 2000р

+7 (4852) 60-90-50

https://yar.rvbar.ru/poster/sveta/