Певица Света выступит в ярославском «Руки ВВерх! Бар»

Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. ФОТО предоставлено «Руки ВВерх! Бар»

Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. Ее песни становились хитами, и по сей день их тексты наизусть помнят многие слушатели. Несколько лет назад Света громко напомнила о себе, записав с Тимати ремейк на песню «Дорога в аэропорт». Только на YouTube эту работу прослушали более 60 миллионов человек.

Сегодня Света продолжает активно гастролировать и выступать для своих поклонников. Уже 28 января певица выйдет на сцену «Руки ВВерх! Бар» в Ярославле, чтобы исполнить свои хиты.

Гости концерта получат уникальную возможность увидеть артистку на расстоянии вытянутой руки и услышать любимые песни в живом исполнении.

До встречи в «Руки ВВерх! Бар»!

28 января (пятница)

Руки ВВерх! Бар (Первомайский бул., 1)

Сбор гостей: 21.00

Вход: от 2000р

+7 (4852) 60-90-50

https://yar.rvbar.ru/poster/sveta/