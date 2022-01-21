Певица Света выступит в ярославском «Руки ВВерх! Бар»

Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. ФОТО предоставлено «Руки ВВерх! Бар»
Свету можно уверенно назвать легендой нулевых. Ее песни становились хитами, и по сей день их тексты наизусть помнят многие слушатели. Несколько лет назад Света громко напомнила о себе, записав с Тимати ремейк на песню «Дорога в аэропорт». Только на YouTube эту работу прослушали более 60 миллионов человек.
Сегодня Света продолжает активно гастролировать и выступать для своих поклонников. Уже 28 января певица выйдет на сцену «Руки ВВерх! Бар» в Ярославле, чтобы исполнить свои хиты.
Гости концерта получат уникальную возможность увидеть артистку на расстоянии вытянутой руки и услышать любимые песни в живом исполнении.
До встречи в «Руки ВВерх! Бар»!
28 января (пятница)
Руки ВВерх! Бар (Первомайский бул., 1)
Сбор гостей: 21.00
Вход: от 2000р
+7 (4852) 60-90-50