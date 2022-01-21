Такси ушло под землю: пассажир получит компенсацию от «Северного водоканала»

Такси угодило в котлован. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

Жительница Рыбинска, пострадавшая в ДТП, получит компенсацию от «Северного водоканала». 20 января прошлого года такси, в котором ехала истица, угодило в котлован, вырытый на месте ремонта сетей. Водитель машины не заметил яму и вовремя не затормозил. В итоге пассажир машины получила оскольчатый перелом голени и рваную рану лица.

- Пострадавшая обратилась в суд с исковым заявлением к ГП ЯО «Северный водоканал» о компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Пояснила в иске, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине работников компании, которые не выставили никаких дорожных знаков, информирующих о наличии проведения раскопок на проезжей части, а также направляющих и ограждающих устройств, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Последствия этой аварии могли быть еще более тяжкими, но водителю такси и пассажиру даже в чем-то повезло: после светофора автомобиль не успел набрать скорость. По словам таксиста, о ремонте он не знал и очень удивился, когда попутная машина начала обходить его по встречке. А когда увидел препятствие, затормозил, но по инерции все равно съехал в яму.

- После ДТП осмотрелся: перед выкопанной ямой не было никаких ограждающих заслонов, узкая сигнальная лента была на земле, знак стоял на обочине на земле прислоненный. Девушка-пассажир очень кричала, ее вытащил молодой человек. На попутной машине они отправились в больницу, - говорится в материалах дела.

«Северный водоканал» иск не признал и пытался переложить всю вину на водителя такси. Однако в суде установили, что вины мужчины нет и ответственность полностью лежит на водоканале.

- Отсутствовал ряд необходимых временных дорожных знаков, временная дорожная разметка, ограждающие и направляющие устройства. В темное время суток место производства работ не обозначено сигнальными фонарями в сочетании с защитными блоками и вертикальными пластинами. Производство работ начато без схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ, - такое заключение после осмотра сделал государственный инспектор дорожного надзора.

Рыбинский суд взыскал с ответчика в пользу истицы 350 тысяч рублей, но компания подала апелляцию. Однако областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил их без изменений.