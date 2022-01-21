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Происшествия21 января 2022 10:50

В центре Ярославля из-за ДТП с маршруткой образовалась пробка

Авария произошла на проспекте Октября
Анастасия Голубева
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Авария произошла на проспекте Октября. ФОТО: группа "Подслушано у водителей l Ярославль" ВКонтакте

Авария произошла на проспекте Октября. ФОТО: группа "Подслушано у водителей l Ярославль" ВКонтакте

Авария на проспекте Октября стала причиной пробки в центре Ярославля. Днем 21 января рядом с Дворцом молодежи в ДТП попала маршрутка №97, из-за чего большая часть дороги оказалась перегорожена.

С каким транспортным средством столкнулась маршрутка, пока не ясно. По словам очевидцев, это может быть и троллейбус №8, и легковушка. Информация сейчас уточняется в пресс-службе УМВД.

Сразу после аварии сервисы Яндекса показывали, что движение сильно затруднено, сейчас ситуация улучшилась – пробки 5 баллов