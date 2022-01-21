В центре Ярославля из-за ДТП с маршруткой образовалась пробка

Авария произошла на проспекте Октября. ФОТО: группа "Подслушано у водителей l Ярославль" ВКонтакте

Авария на проспекте Октября стала причиной пробки в центре Ярославля. Днем 21 января рядом с Дворцом молодежи в ДТП попала маршрутка №97, из-за чего большая часть дороги оказалась перегорожена.

С каким транспортным средством столкнулась маршрутка, пока не ясно. По словам очевидцев, это может быть и троллейбус №8, и легковушка. Информация сейчас уточняется в пресс-службе УМВД.

Сразу после аварии сервисы Яндекса показывали, что движение сильно затруднено, сейчас ситуация улучшилась – пробки 5 баллов