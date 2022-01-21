Управлением выдано предостережение главе КФХ, нарушившему требования ветеринарного законодательства

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям из Департамента ветеринарии Ярославской области поступила информация о нарушении ветеринарного законодательства РФ, согласно которой в Некрасовском районе Ярославской области ИП КФХ осуществляет деятельность по разведению водоплавающей птицы (гуси). Суточные гусята в количестве 1180 голов поступили из республики Чувашия.

В нарушение п. 2.2, п. 4.1 Ветеринарно-санитарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа, утв. приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 № 103, территория ИП КФХ, где содержится птица (гуси), не огорожена и не благоустроена. В ходе проведения проверки не были предоставлены и документы, подтверждающие соответствие воды, используемой для поения птиц, ветеринарно-санитарным требованиям.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. В ходе рассмотрения административного дела глава КФХ привлечен к административной ответственности и ему назначено административное наказание в виде предупреждения. По результатам проведенной внеплановой проверки главе КФХ выдано предписание об устранении выявленных нарушений.