Этой зимой ярославцы предпочитают загородный отдых городским развлечениям

Площадка в Дубках пользуется интересом, как среди юных гостей, так и жителей старшего возраста Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рекордные снегопады поменяли предпочтения ярославцев – жители стали реже ходить в городские кафе и гулять по центральным проспектам, а отправились по пешеходным маршрутам пригорода и к снежным склонам.

По данным сети оператора, вопреки ожиданиям – этой зимой трафик в городских кафе и на прогулочных улицах Ярославля не показал значительного роста, как это было годом ранее. При этом высокой популярностью стали пользоваться загородные местности: в основном, туристические места и площадки для активного отдыха.

Так, первое место рейтинга у клиентов Tele2 разделили два населенных пункта – город Рыбинск и населенный пункт Вятское, который еще называют «самой красивой деревней». Их территории были особенно популярны на январских каникулах. Второе место занимает поселок Красный Профинтерн на берегу Волги, где расположена местная достопримечательность – Замок Понизовкина. Трафик здесь начал расти с конца осени, и достиг пиковых значений в январе.

Замыкает тройку лидеров горнолыжная база «Изгиб» в поселке Дубки. Здесь оборудованы снежные склоны и работает кафе. По данным статистики, площадка пользуется интересом, как среди юных гостей, так и жителей старшего возраста.

Добавим, что сейчас сеть оператора охватывает территорию, где проживает свыше 98% населения Ярославской области, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.