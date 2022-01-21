426,5 миллионов рублей ярославцы отдали мошенникам в 2021 году

Число преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, в 2021 году увеличилось на 43% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

426,5 миллионов рублей удалось выманить мошенникам у ярославцев в прошлом году. Число преступлений, совершенных при помощи информационно-телекоммуникационных технологий, в 2021 году увеличилось на 43% - зарегистрировано 3,4 тысячи краж и мошенничеств. Эти цифры озвучил начальник УМВД по Ярославской области Андрей Липилин.

- С использованием пластиковых карт число преступлений увеличилось с 1 143 до 1 498, при помощи компьютерной техники – с 316 до 357, сети Интернет – с 1 788 до 2 406, средств мобильной связи – с 1 363 до 1 877, - уточнил генерал-майор.

Всплеск преступлений такого рода пришелся на осень прошлого года, чаще всего на уловки мошенников попадали пенсионеры – им звонили, сообщали, что родственник попал в ДТП и чтобы замять дело нужно либо заплатить пострадавшим, либо следователям.

Часто ярославцы лишались своих сбережений, пытаясь их спасти и перевести на «безопасные счета», указанные злоумышленниками. Не раз сотрудники полиции уговаривали ярославцев, стоящий у банкоматов, не переводить деньги незнакомым людям. Но те делали по-своему и практически сразу же шли в отдел писать заявление о мошенничестве.