Девять бывших сотрудников колонии №1 Ярославля предстанут перед судом

Уголовное дело в отношении сотрудников ИК передали в суд. Скриншот с видео фонда "Общественный вердикт"

В Заволжский суд Ярославля поступило уголовное дело: девять экс-сотрудников исправительной колонии №1 обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, одного из осужденных надзиратели избили, в том числе и спецсредствами.

Истязание заключенного произошло еще в 2016 году, но огласку преступление получило в феврале прошлого года. Видео из учебного класса, где один из осужденных подвергается насилию, опубликовала «Новая газета». Правоохранительные органы сразу начали проверки, которые вылились в новое уголовное дело.