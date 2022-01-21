ООО «Транснефть – Балтика» в 2021 году оказало благотворительную помощь почти 50 организациям

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги реализации благотворительной программы в 2021 году - помощь получили 46 организаций, в числе которых социальные, культурные, образовательные, медицинские и спортивные учреждения в регионах ведения производственной деятельности компании.

Всего на реализацию благотворительных проектов в минувшего году предприятие выделило около 40 млн руб.

В частности, в Ярославской области выполнен ремонт исторического здания XIX века МОУ «Карабихская основная школа», в ходе которого заменены окна, водосточная система, отремонтированы фасад и отмостки. Работы проводились с учетом исторической ценности здания и необходимости сохранения его облика в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея Н.А. Некрасова.

Петербургский детский технопарк «Кванториум» на выделенные благотворительные средства приобрел комплектующие для компьютерной техники, оборудование, учебные наборы и комплексы по направлениям деятельности «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность) и «Нейрокванториум» (искусственные системы и человеко-машинные интерфейсы).

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции благодаря помощи ООО «Транснефть – Балтика» Центральная городская клиническая больница г. Великого Новгорода смогла закупить пульсоксиметры, ингаляторы, а также тележки для перевозки больных.

Компания оказывает содействие созданию комфортных и безопасных условий жизни в районах ведения деятельности. Куземкинскому сельскому поселению (Кингисеппский район Ленинградской области) были переданы светильники уличного освещения, а для Некоузского муниципального района Ярославской области приобретен пожарный втомобиль. В преддверии Дня Победы ООО «Транснефть – Балтика» традиционно вело работу по поддержке ветеранских организаций и оказанию адресной помощи ветеранам. При содействии предприятия выполнено благоустройство воинских памятников и захоронений. Активное участие в подготовке к празднованию Дня Победы принимали волонтеры компании.

К Новому году выделены благотворительные средства на закупку подарков для воспитанников детских социальных и образовательных учреждений. Подарки получили более 1,5 тыс. детей в г.Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Реализовать детские новогодние желания помогали и волонтеры предприятия. В г.Санкт-Петербурге они организовали сбор средств на приобретение подарков для детей-сирот, находящихся в Центре социальной помощи семье и детям Центрального района.

- Благотворительность является неотъемлемой частью нашей работы во всех регионах деятельности. Мы стремимся, чтобы жители даже отдаленных населенных пунктов, в том числе и семьи сотрудников и, конечно, дети, имели доступ к качественным образовательным и медицинским услугам. Реализуются мероприятия по сохранению исторической памяти. И очень важно, что к ним все активнее присоединяются наши волонтеры, - отметил генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.