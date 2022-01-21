В Ярославской области строятся газопроводы для выполнения мероприятий по догазификации

В Ярославской области ведется прием заявок на ускоренное подключение газа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области продолжается реализация мероприятий по догазификации, ведется прием заявок на ускоренное подключение, уже проложено 287 газопроводов до границ земельных участков заявителей.

- В клиентские центры компании, а также на наши электронные площадки поступают заявки от населения региона для подключения домовладений в рамках догазификации. Заявку можно подать через сайт компании www.yaroblgaz.ru, направить электронно на адрес: client@yaroblgaz.ru, connectgaz.ru или через личный кабинет на портале Госуслуг Российской Федерации. При подаче заявки потребуются правоустанавливающие документы на домовладение и на земельный участок, где расположено домовладение, - пояснил первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов.

Одновременно в регионе реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Ярославской области на 2021-2025 годы, которая, в частности, предусматривает строительство более 1,3 тыс. км газопроводов до населенных пунктов, что создаст условия для подключения более 14 тыс. домовладений и квартир.