Здание полиции во Фрунзенском районе Ярославля достроят ближайшие годы

Начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин. Фото: Полина Вачнадзе

20 января стало известно, что новое здание полиции во Фрунзенском районе Ярославля достроят к 2024 году. Строительство объекта идет с 2015 года.

- Здание, конечно, достроят и введут в эксплуатацию. В настоящее время строительство законсервировано, потому что завершается обследование состояния помещения. В этом году мы должны пройти государственную экспертизу с этим проектированием. Если все идеально и никаких шероховатостей нет, то в 2023-2024 годах здание будет достроено. Сейчас объект готов на 60%, даже тепло подведено, - сообщил начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.

Здание останется закреплено за ярославской полицией, в нем разместятся территориальные органы областного центра.