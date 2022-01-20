Итоги ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте за минувшую неделю

С 10 по 14 января 2022 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 11 автомашин, общий вес грузов составил 197,02 т. Оформлено 11 ветеринарных сертификатов в Индию, США, Германию, Францию, Литву. При вывозе с территории области на складах временного хранения государственные инспекторами отдела досмотрено:

- 147 т сухих пивных дрожжей; - 40 т кормовой добавки для кур-несушек; - 8,84 т кожи из шкур; - 1,18 т сыров. Оформлено семь ветеринарных сертификатов на собак в Италию, Израиль, США, Литву и один ветеринарный сертификат на кошку в Польшу.

При ввозе на территорию Тверской и Ярославской областей сотрудниками Управления проведен ветеринарный досмотр импортных грузов в количестве 365,28 т:

- кормовые добавки, происхождение ЕС – 13 партий; - рыба и морепродукты, происхождение Иран – 8 партий.

Оформлено 30 ветеринарных сертификатов в электронной форме.