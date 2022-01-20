В Ярославле завершился опрос по изменению выборов депутатов муниципалитета города

Слушания по внесению изменений в Устав Ярославля пройдут сегодня, 20 января, в 17:00 Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле завершился онлайн-опрос по внесению изменений в Устав города. Ярославцы высказали свое мнение по вопросу перехода на мажоритарную систему выборов депутатов муниципалитета, когда голосуют за людей, а не партийные списки.

Практически сразу же после запуска голосования система зафиксировала атаку ботов.

- По этой причине на данный момент счетчик показывает 53 903 заполненные анкеты. Но, хотела сразу пояснить и людям, запустившим данные программы, и ярославцам, честно принявшим участие в опросе, все анкеты, заполненные ботами, отсортированы и не будут учтены. Общее число принявших в опросе ярославцев — 12 161. Результаты опроса общественного мнения будут представлены на общественных слушаниях, данные анкет обрабатываются, - сказала директор Института развития стратегических инициатив Татьяна Обухова.

Слушания по внесению изменений в Устав Ярославля пройдут сегодня, 20 января, в 17:00 в большом зале мэрии. На них смогут присутствовать не более 50 человек, допуск в зал будет происходить в порядке живой очереди. Слушания планируют транслировать на сайте мэрии города и в группе мэрии ВКонтакте.