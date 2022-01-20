Полицейские стали меньше патрулировать улицы Ярославля

Начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин. Фото: Полина Вачнадзе

В последние годы ярославцы стали замечать, что количество патрулей на улицах Ярославля значительно снизилось. И если служебные машины явление не редкое, то пешие патрули встретить трудно.

Почему же сейчас стражи порядка - редкие гости на ярославских улицах? Об этом рассказали на пресс-конференции по итогам 2021 года начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин:

- В первую очередь это связано с тем, что органы внутренних дел сократили примерно на 22%. Сокращения коснулись не только Ярославского региона, но и всей страны. Нас стало гораздо меньше. Во-вторых, мы этот недостаток всячески пытаемся компенсировать. Работаем не числом, а умом. Например, сейчас активно развиваем видеонаблюдение, которое позволяет оперативно реагировать на правонарушения. Плюс используем для патрулей дружинников.

Но самое главное результат. Не смотря на то, что штат полиции стал в разы меньше, уровень преступности не вырос, а, напротив, сократился. Видимо, новые технологии работают, об этом говорят данные статистики.

- За 2021 отмечено сокращение общего количества зарегистрированных преступлений. По итогам года оно составило 0,1% - с 16 088 до 16 066 тысяч. Из них 41,2% краж - с 51 до 30 случаев, грабежей 28,9% - с 463 до 329 случаев, краж 4,9% - с 6 718 до 6 391 случаев, - предоставляют цифры статистики ярославские полицейские.