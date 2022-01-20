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Общество20 января 2022 12:55

Территорию у двух домов на Тутаевском шоссе в Ярославле благоустроят по проекту «Наш двор»

По этому проекту в регионе благоустроят около 100 дворов
Полина Вачнадзе
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Территорию у домов №43 и №45 на Тутаевском шоссе в Ярославле благоустроят по проекту «Наш двор»

Территорию у домов №43 и №45 на Тутаевском шоссе в Ярославле благоустроят по проекту «Наш двор»

Фото: Мэрия Ярославля

Территорию у домов №43 и №45 на Тутаевском шоссе в Ярославле благоустроят по проекту «Наш двор». Об этом сообщил мэр города Владимир Волков, когда инспектировал дворы Дзержинского района. По поручению градоначальника управляющие компании должны были убрать там снег. Но с задачей справились не все.

- Жители очень ждут этого ремонта, мы договорились с ними встретиться весной, когда начнутся работы. Обратил внимание на то, что все пешеходные зоны должны быть оборудованы на тех территориях, где захотят сами жители, - сказал Владимир Волков.

По проекту «Наш двор» в Ярославле благоустроят порядка 100 дворовых территорий.