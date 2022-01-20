Со снегом справились не все: Владимир Волков проинспектировал ярославские дворы

Не все ярославские УК услышали задачу, поставленную мэром Фото: Мэрия Ярославля

Во вторник, на общегородском совещании в мэрии Ярославля, Владимир Волков поручил управляющим компаниям очистить дворы от снега. На это им было дано два дня. Настал момент проверки. С задачей справились не все.

- К сожалению, есть организации, к которым есть вопросы по качеству проводимой ими комплексной уборки. В частности, это касается одного из дворов на Тутаевском шоссе. Сегодня территорию у дома 35 корпус 2 должны привести в надлежащее состояние. Это касается и остальных управляющих компаний, - сказал во время инспекции мэр города.

И похвалил «Управдом Дзержинского района» за качественно убранный двор у домов №43 и №45 на Тутаевском шоссе. Правда, ложка дегтя не заставила себя долго ждать. В комментариях под постом Владимира Волкова ярославцы рассказали, что трактор приехал всего лишь за пару часов до визита градоначальника.

Жалобы на нечищеные дворы продолжают поступать:

- Верхневолжская Управляющая компания отказывается убирать двор по Большой Норской, 15, аргументируя, что у них 40 домов. Наш дом, 100 квартир, мы платим не малые деньги за обслуживание, пусть нанимают дополнительную технику. Дом с трех сторон, убрали только с одной. И то пока я сама стояла и контролировала. Как так? Не пройти людям, машины застревают. Звонят оттуда предлагают личную встречу, а для чего? По приказу мэра должны были убрать за два дня, они давно прошли! Примите меры, - пишет Надежда Картяева.