В Ярославской области модернизируют две коррекционные школы

Для обеих школ закупят ноутбуки, многофункциональные устройства, стулья, столы и комплекты учебников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Ярославском регионе модернизируют две коррекционные школы. Одна школа-интернат №3 находится в Переславле, а другая в Гаврилов-Яме. Для обеих школ закупят ноутбуки, многофункциональные устройства, стулья, столы и комплекты учебников. Но это не все изменения.

В Гаврилов-Ямском учебном заведение, которое специализируется на работе с незрячими и слабовидящими детьми, а также с интеллектуальными нарушениями пройдет большой ремонт.

- Будет дооборудована швейная мастерская, оснащен кабинет рабочего по обслуживанию зданий, кабинеты психолога и логопеда, картонажно-переплетная мастерская, медиацентр-библиотека, - рассказали в правительстве Ярославской области о предстоящих изменениях.

Переславскую школу, которая работает с детьми с интеллектуальными нарушениями, тоже ожидают весомые перемены:

- Здесь будут оснащены мастерская по подготовке рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, мастерская повара, мастерские растениеводства, декоративно-прикладного искусства, переплетно-картонажного дела и офисной полиграфии, - рассказали о модернизации школы №3.

Для обеих школ закупят ноутбуки, многофункциональные устройства, стулья и столы и комплекты учебников.